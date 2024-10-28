في النجف.. فتح مدينة الإمام الرضا للعوائل اللبنانية

وقالت العتبة في بيان، "مع تزايد أعداد الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العتبة العلويّة المقدّسة، افتتحت العتبة المقدّسة الإمام الرضا (عليه السلام) التي تعمل بنظام القاعات المفتوحة".

وأضاف البيان "وذلك بعد امتلاء الفنادق التابعة لها ومدينة الإمام (عليه السلام)، لضمان توفير السكن الملائم والخدمات للضيوف الكرام في بيئة مريحة وآمنة".

الى ذلك، قال رئيس الإغاثة للشعب اللبناني الجبوري، إن "عدد العوائل المسجّلة لدينا بلغت مايقارب 1020 عائلة، بمجموع كلّي قارب 3700 فرد"، موضحا أن "الأعداد قابلة للزيادة وهي تتغير في كل يوم وذلك بسبب قدوم عوائل جديدة".