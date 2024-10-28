تمديد التقديم إلى استمارة نقل الطلبة الوافدين

قررت وزارة العالي والبحث العلمي، الاثنين، تمديد التقديم إلى استمارة نقل الوافدين إلى يوم الأربعاء المقبل.



وقالت الوزارة في بيان، "استجابة إلى المناشدات والطلبات الواردة إلى وزارة العالي والبحث العلمي وجه وزير العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتمديد السقف الزمني للتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الوافدين من خارج ضمن الوجبة الثانية على وفق قناة الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) الدولي للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضاف البيان أن التمديد إلى "غاية الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30".

وكانت وزارة العالي أعلنت، قبل أيام، فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الوافدين من خارج ضمن الوجبة الثانية على وفق قناة الخاص الصباحي (الحكومي والأهلي) لغاية اليوم الاثنين.