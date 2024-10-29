الإعدام لـ6 تجار مخدرات في البصرة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم مادة المثيل امفيتامين والافيون وراتنج كنابس (الحشيشة)، بقصد الاتجار بها داخل وخارج العراق".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 /أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".