هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر فتح إعدادية مسائية مهنية للبنات

المديرية العامة للتعليم المهني في ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بغية تشخيص ومعالجة قبول الاناث في الدراسة المسائية وحرصا على اهمية التعليم المهني ومنح فرصة للجميع، حصلت موافقة وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري واعضاء هيئة الرأي في وزارة التربية، على فتح اعدادية مهنية مسائية للبنات في جانبي الكرخ والرصافة.وقال المدير العام للتعليم المهني المالكي ان من القرارات المهمة التي اتخذت في اجتماع هيئة الراي فتح اعدادية مسائية مهنية للبنات في قسم الكرخ المهني باسم (النور المهنية المسائية للبنات) والتي تتضمن فرع تجميع وصيانة الحاسوب والفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية، بحسب البيان.واضاف ان فتح الاعدادية المسائية للبنات هو اتاحة فرصة للطالبات ممن رسبت سنتين في الدراسة الصباحية، على ان تكون مشمولة بالدوام المسائي من حيث العمر وسنوات الرسوب.كما واشار المالكي انه وفق الية وضعتها وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني، سيتم فتح اعدادية مسائية مهنية للإناث في قسم التعليم المهني الثاني في الرصافة والتي تتضمن الفروع تجميع وصيانة الحاسوب والفرع التجاري وفرع الفنون التطبيقية، وستحدد الاعدادية بعد تهيئة كافة الامور اللوجستية لها، وان هذه التعليمات جاءت لمنح فرصة جديدة للطلبة وبناء مستقبل علمي مهني لهم.يذكر ان موقع اعدادية (النور المهنية المسائية للبنات) ستكون في بناية اعدادية (عشتار المهنية للبنات) في قسم التعليم المهني في الكرخ.