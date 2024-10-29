في بغداد و10 محافظات.. ماذا قدمت حملة "بين أهلنا" الخدمية للعراقيين؟

وقال رئيس عدنان العربي، إن الحملة التي تم إطلاقها قبل عام ونصف شملت تقديم متنوعة بجميع القطاعات للمستفيدين من خلال فرق ميدانية جوالة، وكذلك مناشدات وشكاوى (واحد حكومة) من خلال موقع مخصص لها.وأضاف أن عدد المستفيدين من الحملة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التي عملت إلى جانب الفريق، بلغ 342 ألفاً و60 مستفيداً في و10 محافظات، شملت بابل وذي قار وواسط والديوانية وكذلك النجف وديالى وصلاح الدين، فضلاً عن المثنى ونينوى والأنبار.وتابع أن الخدمات التي شملتها (بين أهلنا) هي تقديم مواد لوجستية وطبية وإسعاف، وكذلك فرق صيانة جوالة للكهرباء وخطوط الطاقة، وآليات الجهد الخدمي والهندسي، فضلاً عن عمل وشرطة مجتمعية ونفط وتجارة وخدمات بلدية وتربوية.وأوضح أن عدد المستفيدين من (واحد حكومة) بلغ 12 ألفاً و330، فيما بلغت الخدمات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر 262 ألفاً و77، أما المستفيدون من السلال الغذائية التي قدمتها وزارة التجارة بموجب الحملة فوصل إلى 82 ألفاً و825، فيما أفصح بأن الخدمات الطبية شملت 68 ألفاً و300.وأردف أن يقدم الخدمات أيضاً من خلال مناشدات وزارات ودوائر وجهات مختلفة، وكذلك مكتب شؤون المواطنين لدى رئاسة الوزراء، إذ بلغ عدد المناشدات التي تم رصدها أكثر من 18 ألفاً منها أكثر من 12 ألفاً تم حلها ونحو 6 آلاف قيد الإنجاز لدى الجهات القطاعية المختلفة التي تتعامل مع الفريق، والبالغ عددها 51 جهة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.