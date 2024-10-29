قرار مهم يخص طلبة المدارس المسائية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، السماح بإستضافة طلبة المدارس المسائية الى الاهلية الصباحية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر السماح بإستضافة طلبة المدارس المسائية الى المدارس الأهلية الصباحية للعام الدراسي 2024/2025 وفق الضوابط المذكورة في الأدنى". وأضافت ان "آخر موعد للتقديم هو 28 تشرين الثاني 2024".