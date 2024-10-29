ستنتهي نهاية الأسبوع.. تسجيل 180 ألفاً بحملة "العودة إلى التعليم"

وفي غضون ذلك، أنهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تأشير حضور من أبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى المدارس، وأعلنت انخفاض نسب تسرُّب التلاميذ مقارنة بالأعوام السابقة.وقال السراج إن الفرق تم تدريبها بالتنسيق مع منظمة (اليونيسيف)، ووصلت إلى أسر التلاميذ والطلبة المتسرِّبين، حيث كان العدد الافتراضي للمستهدفين بحملة (العودة إلى التعليم) هو 151 ألف طالب، إلا أن عدد المسجلين منذ انطلاقها مع بدء العام الدراسي 2024-2025 بلغ لغاية الآن 180 ألف متسرِّب أو تارك للدراسة.وأوضح أن الحملة ستنتهي نهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ بعدها عملية الإحصاء والجرد للطلبة الذين تم تسجيلهم، لافتاً إلى إعداد معلوماتي منظم يتضمن جدولاً بالفئات المستهدفة، إضافة إلى العمل على تقسيم المشمولين فيها بحسب الفئة العمرية وتحصيلهم الدراسي مسبقاً قبل تركهم للدراسة.ونوه السراج بأن التلاميذ أو المتسرِّبين تتم إعادتهم إلى المرحلة التي تركوا فيها الدراسة سواء الابتدائية أو الثانوية أو التعليم المهني، علاوة على استقطاب المستحقين بحسب أعمارهم بالتعليم الإلزامي من غير المسجلين في المدارس.وبين أنه بعد عملية الفرز والإعادة إلى مقاعد الدراسة، ستعمل وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المعنية على متابعة استمرارهم في المدارس ووضعهم الدراسي والاجتماعي للحدِّ من تسرُّبهم مجدداً.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، إن الوزارة مددت عمل تأشير حضور من أبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى المدارس حتى نهاية الأسبوع الماضي بغية إتاحة المزيد من الوقت لتسجيلهم وضمان شمول أكبر عدد منهم بالمنحة المالية.