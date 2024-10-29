التعليم تعلن عن إعادة فتح التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة

والتزاما بالضوابط المعتمدة فإن المشمولين بالتقديم هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2023/2022 و2024/2023 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون إلى كليات والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.ووفقا للبيان، يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم إلى تخصص الصناعية للنفط والغاز/ للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%).وبهذا الصدد، توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – بحسب البيان - أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين الموافق 2024/11/4 وأن اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب خياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات (اضغط هنا) ومن ثم مراجعة الطالب لأية حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار.