نصب الدلة.. لماذا رفع وماذا يرمز؟

نيوز – محلي

اقدمت بلدية محافظة بابل، في وقت سابق على إزالة مجسم الدلة الشهير من مكانه عند الطريق الرابط بين الناحية ومحافظة .

لماذا ازيل مجسم الدلة؟

وذكر مسؤولون في لـ نيوز ان "بلدية الإسكندرية ازالت نصب الدلة تزامنا مع بدء مشاريع المجسرات شمال بابل".

وأضافوا ان "النصب سيتعارض مع اعمال تلك المشاريع الذي بدأ بها العمل مؤخرا".

ماذا يرمز مجسم الدلة؟

رمز الدلة يبقى في الاذهان لكل من يمر بناحية الإسكندرية التابعة لقضاء المسيب شمال محافظة (45 كم جنوب بغداد).

ويرمز النصب الى دلة القهوة التي تمثل رمزا للكرم والسخاء اتخذه من قديم الزمان وامتدح به الشعراء الكثير من المديح وضرب الأمثال.

لذلك اتخذت العشائر (الدلة) شعارا، حيث بني النصب من الدلة في مضيف عشيرة الجنابيين (مضيف الوحدة الوطنية) الواقع شرق الطريق الدولي الرابط بين وبابل وتحيط بالنصب سبعة سيوف ترمز الى افخاذ عشيرة الجنابيين السبعة .

وفي عام 1999 ميلادي تبرع الشيخ عدنان عبد المنعم الرشيد الشيخ العام لعشيرة الجنابيين ببناء النصب الثاني من هذا الرمز وعلى حسابه الخاص في ناحية الإسكندرية وتم بالفعل بناء نصب الدلة وتحيط به سبعة أعمدة تحمل سبعة فناجين في إشارة أيضا الى افخاذ عشيرة الجنابيين.

ولم تنفذ الفناجين في حينها بل نفذت لاحقا من قبل أهالي الإسكندرية.

وبقي النصب شامخاً الى يومنا هذا وتم تسمية الساحة في حينها بساحة (خالد عبد المنعم الرشيد الجنابي) إشارة الى المرحوم خالد عبد المنعم الرشيد شقيق الشيخ عدنان عبد المنعم.

وبقيت ولا زالت تسمى الدلة بدلة الجنابيين من قبل أهالي ناحية الإسكندرية وبنفس الوقت أصبحت معلماً مهما من معالم مدينة الإسكندرية.