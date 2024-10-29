3 احكام قضائية بحق "داعشي".. هذا ما فعله في 2018 و2014

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الارهابي صدر عليه حكما بالإعدام بعدما أقدم على تفجير عبوة ناسفة في مقبرة سديرة السفلى استهدفت موكبا لتشييع شهداء الحشد والذي أدى إلى استشهاد تسعة عشر منهم واصابة اخرين عام 2018".وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحقه عن جريمة الاستيلاء على منازل ثلاثة مواطنين عام 2014، فضلا عن حكما ثالثا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة جلد ثلاثة مواطنين".وتابع أن "هذه الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".