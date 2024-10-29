بحوزته مليون قرص.. الإعدام لتاجر مخدرات في النجف

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مليون قرص مخدر بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".