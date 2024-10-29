امانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع مجسر فلكة 83 وموعد تسليم المشاريع الاخرى

وقال مدير عام دائرة المشاريع في امانة يقضان الوائلي لـ نيوز، انه "تم اليوم انطلاق مشروع مجسر 83 وهو احد المشاريع المساهمة في فك الاختناقات المرورية "، الى ان "امانة اكملت اجراءات انطلاق 6 مشاريع اخرى لفك الاختناقات في عموم المحافظة".واضاف، ان "مجسر 83 مهم جداً واستراتيجي وتم اختيار المنفذة بعناية وهي متميزة فضلا عن التصاميم بطريقة تقلل كثيرا من الازدحامات ولا تعيق الحركة المرورية خلال التنفيذ"، مبينا ان "المجسر يتكون من 13 فضاء بطول 52 متر حديدي والطول الكلي 410 متر".وتابع، ان "المشروع سيشمل مقتربات الجسر واعادة الساحات الى وضعها الطبيعي وباشكال جميلة"، مؤكدا ان "دائرة مشاريع امانة عازمة على اطلاق 84 مشروعا استراتيجياً في عموم بحسب توجيهات بمواصلة العمل ليلا ونهارا، والعام القادم في شهر نيسان سيتم اكمال كل هذه المشاريع".وطالب الوائلي المواطنين، بـ"سعة الصدر وتحمل هذه الانجازات التي طال انتظارها لإزالة هذا الركام والغبار عن بغداد".وفي وقت سابق من اليوم، وبحضور أمين ووزير الإعمار والإسكان ومدير المرور العام، تم وضع الحجر الأساس في مشروع مجسر 83 في الطالبية شرقي .