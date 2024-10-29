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امانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع مجسر فلكة 83 وموعد تسليم المشاريع الاخرى

محليات

2024-10-29 | 11:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
امانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع مجسر فلكة 83 وموعد تسليم المشاريع الاخرى
676 مشاهدة

كشفت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع مجسر فلكة 83 شرقي بغداد وموعد تسليم المشاريع الاخرى.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في امانة بغداد يقضان الوائلي لـ السومرية نيوز، انه "تم اليوم انطلاق مشروع مجسر 83 وهو احد المشاريع المساهمة في فك الاختناقات المرورية "، مشيرا الى ان "امانة بغداد اكملت اجراءات انطلاق 6 مشاريع اخرى لفك الاختناقات في عموم المحافظة".

واضاف، ان "مجسر 83 مهم جداً واستراتيجي وتم اختيار الشركة المنفذة بعناية وهي متميزة فضلا عن اعداد التصاميم بطريقة تقلل كثيرا من الازدحامات ولا تعيق الحركة المرورية خلال التنفيذ"، مبينا ان "المجسر يتكون من 13 فضاء بطول 52 متر حديدي والطول الكلي 410 متر".

وتابع، ان "المشروع سيشمل مقتربات الجسر واعادة الساحات الى وضعها الطبيعي وباشكال جميلة"، مؤكدا ان "دائرة مشاريع امانة بغداد عازمة على اطلاق 84 مشروعا استراتيجياً في عموم المحافظة بحسب توجيهات رئيس الوزراء بمواصلة العمل ليلا ونهارا، والعام القادم في شهر نيسان سيتم اكمال كل هذه المشاريع".

وطالب الوائلي المواطنين، بـ"سعة الصدر وتحمل هذه الانجازات التي طال انتظارها لإزالة هذا الركام والغبار عن بغداد".

وفي وقت سابق من اليوم، وبحضور أمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان ومدير المرور العام، تم وضع الحجر الأساس في مشروع مجسر 83 في الطالبية شرقي بغداد.
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بعدادء مجسر 83

الطالبية

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