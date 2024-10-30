العتبة العلوية تُنجز صيانة وترميم 2700 وثيقة تاريخية (صور)

وقالت العتبة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي قامت الخزانة والمتحف العلوي التابعة إلى قسم الفكريّة والثقافيّة في العتبة العلوية بمعالجة وترميم (38) ملفّاً تاريخيّاً للحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي".ونقل البيان عن الخزانة والمتحف العلوي قوله، "من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي في باشرت وحدة المخطوطات في الخزانة بترميم ومعالجة (38) ملفّاً تاريخيّاً خلال فترات الحكم والجمهوري، إذ تغطّي هذه الوثائق التاريخية مدّة زمنية تتراوح بين عامي 1940 و1975م، وتضمّ أكثر من (2700) وثيقة تمثّل جزءاً مهمّاً من تاريخ العراق".وأشار إلى أنّ "هذا الموضوع يأتي من ضمن جهود العتبة المقدّسة الرامية إلى الحفاظ على التراث الوثائقي المُهم، مُضافاً إلى أهميّة هذه الوثائق في فهم التغيّرات التاريخية والاجتماعية التي شهدها العراق".وبحسب البيان، أبدى ممثّل مديرية البلديات العامة في وزارة الإعمال والإسكان إعجابه الكبير بالخبرة العلمية المتميّزة التي يتمتّع بها كادر الخزانة العلوية في هذا المجال، مثمّناً جهود العتبة المقدّسة في سعيها للحفاظ على الذاكرة التاريخية العريقة وتعزيز الثقافة الوطنية.