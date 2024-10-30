القبض على "وردة العراقية" بتهمة المحتوى الهابط في أربيل

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، انه بعد إجراء المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، ووفقا للأوامر قبض قضائية صادرة من قبل الكرخ، تم القبض على المدعوة (وردة العراقية) بتهمة المحتوى الهابط في محافظة أربيل.وفي شهر تموز الماضي 2024، أعلنت مكافحة المحتوى الهابط في العراقية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق الفنانة والبلوغر المشهورة باسم "وردة العراقية".وقال مصدر أمني في حينها إن "محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، أصدرت أمرا بالقبض على الفنانة والبلوغر، رسمية صاحب مهدي، الشهيرة بلقب "وردة العراقية"، وذلك بعد تلقي شكاوى عديدة حول نشرها قضايا مخالفة لأعراف المجتمع العراقي".كما أن المحتوى الذي تقدمه على "تيك توك"، يمجد برئيس النظام السابق "صدام حسين"، اضافة الى الرقص والغناء.وتشتهر، العراقية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك" و"سناب شات"، وحكم عليها خلال عام 2023، من قبل رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وفقاً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.