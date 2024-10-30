اللجنة العليا للإعمار والاستثمار تقرّ عدة مشاريع سكنية وصناعية وخدمية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاربعاء، الاجتماع الدوري للجنة العليا للاستثمار والإعمار، تم فيه استعراض المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتنموية، كما جرت مناقشة أهم الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المطلوبة بشأنها".وأقرت اللجنة خلال الاجتماع "عدداً من مشاريع الاستثمار والإعمار، بينها من المشاريع السكنية لشرائح مختلفة من المواطنين، ومشاريع صناعية وخدمية، كما جرت الموافقة على إنشاء القدرة الترفيهية الخدمية".ووجه رئيس بأن "تعمل اللجنة على إعداد جرد لكل القرارات السابقة التي أصدرتها، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية التي أحيلت إليها المشاريع المصادق عليها".