خلال ساعات.. هزة أرضية ثانية في العراق

نيوز – محلي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية هزة أرضية شمال .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدها الزلزالية في العامة للانواء والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية، شمال اربيل‎"، مبينة ان "الهزة سجلت في الساعة ‎ 8:14:30‎مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2.9) درجة".

وأضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين فيه".

يذكر ان وزارة سجلت هزة ارضية في الساعة ‎04:11:22 مساء اليوم بقوة ( 3.1 ) درجة قرب شقلاوة في .