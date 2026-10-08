في نينوى.. اعتقال مدير مؤسسة السجناء السياسيين وموظف بتهمة الرشوة

أعلنت المختصة بقضايا ، اليوم الخميس، اعتقال مدير السياسيين في ، وموظف في مديرية تربية المحافظة، بتهمة تلقي الرشوة في قضيتين منفصلتين.

وقال القاضي المختص، في بيان نقلته ، إن "مدير السياسيين ألقي القبض عليه متلبساً بتلقي مبالغ مالية (رشوة) مقابل صرف مستحقات مالية استناداً إلى وكالات مزورة، فيما ألقي القبض على موظف بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبالغ مالية (رشوة) مقابل تعيين أشخاص بصفة عقد في مديرية تربية ".

وأضاف أن "أقوال المتهمين تم تدوينها، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهما، وتوقيفهما وفقاً لأحكام البند ثانياً من القرار المرقم 160 لسنة 1983".