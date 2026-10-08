الداخلية تصدر توضيحاً بعد فيديو نشره أحد القادمين الأجانب

اصدرت ، الخميس، توضيحا بعد فيديو نشره أحد القادمين من حملة الجنسية الأجنبية.

وجاء في التوضيح، "تود أن توضح للرأي العام حقيقة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن مقطع فيديو مجتزأ نشره أحد القادمين من حملة الجنسية الأجنبية، ادعى فيه قيام أحد منسوبي مديرية أمن وحماية المطارات بسرقة كاميرته الشخصية التي قدر قيمتها بألف دولار".

وأضاف التوضيح "فور انتشار المقطع، جرت عمليات التقصي والتحقيق والرجوع إلى تسجيلات المراقبة الخاصة بالمديرية، والتي أظهرت محاولة السائح الأجنبي الدخول من باب غير مخصص لدخول المسافرين وهو يحمل بيده آلة تصوير، حيث استوقفه منتسب الأمن وطلب مساعدة زميله لإطفاء الكاميرا، كون المنطقة يُحظر فيها التصوير إلا بموجب تصريح أمني مسبق صادر عن ".

وتابع "كما أثبتت التسجيلات مغادرة السائح الموقع وبصحبته كاميرته دون التعرض له أو مصادرة متعلقاته، حيث قام بإعادة تشغيلها فور خروجه من المطار موثقاً بها أحداث سفرته وتجواله في مناطق متفرقة من العاصمة وصولاً إلى مقر إقامته في الفندق"، مردفا "تبيّن أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين، وأن المعني تعمّد تقطيع الفيديو ونشره بعد مغادرته البلاد خشية التبعات القانونية والمُساءلة القضائية عن نقل معلومات خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام".

وأكدت وزارة الداخلية "حرص أجهزتها الأمنية على التعامل بأعلى درجات المهنية مع جميع الوافدين والسياح، وفي الوقت ذاته تشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعمد الإساءة للكوادر الأمنية المكلفة بحفظ الأمن والنظام".