وزير المالية: ملزمون بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً

أعلن وزير المالية ، الخميس، أن وزارته ملزمة بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً.​

وقال ساري خلال اجتماع في البرلمان، "ملزمون بدفع الرواتب البالغة 7.7 تريليون دينار شهرياً، الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات منها تخصيص 1 تريليون دينار من البنك المركزي لدعم قطاع السكن".

وأضاف وزير المالية، "نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة 19% مقابل 11% في الموازنة السابقة".

وكشف خلال اجتماع في البرلمان، اليوم الخميس، عن ثلاثة خيارات كانت أمام الحكومة منها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، وفيما أشار الى أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون، أكد أن يعيش في ظرف قاهر وحصار غير معلن.

وعقدت رئاسة ورؤساء الكتل النيابية اجتماعاً مع رئيس ، مساء اليوم الخميس، لبحث عدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والنيابية من بينها ارتفاع سعر الصرف، بعد أن قرر البنك المركزي اعتماد سعر صرف جديد للدولار، وحدد بيعه بـ1520 ديناراً.