السجن المؤبد لـ3 تجار مخدرات في ميسان

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 3 كيلو و607 غرام من مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".