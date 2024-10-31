العدل تطلق 12 خدمة عقارية رئيسة في مديرية الكاظمية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي، انطلقت خدمة فتح بيان عقار عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية".وبحسب البيان، قالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام الساعدي ان "هذه البيانات تضم (١٢) معاملة منها (بيع، هبة، بيع حكمي، إزالة شيوع، تمليك، تنازل عن تمليك، تخارج، بيع شركة /مصرف، رهن، فسخ رهن، افراز بشرط التوحيد، افراغ)".واضافت الساعدي، أن "ذلك يأتي بعد إطلاق خدمة السند الإلكتروني وخارطة العقار والعدل ليصبح عدد الخدمات (٣) تضم (١٤) معاملة رئيسية حيث تتيح هذه الخدمات للمواطن التقديم إلكترونيا عن المعاملات المذكورة وسوف يتم اكمال كافة الخدمات في مديرية التسجيل الكاظمية الثانية ومن ثم يتم الانتقال إلى المديريات المتبقية والمحافظات الأخرى".ووجهت الساعدي بـ"تجهيز المديرية أعلاه بأجهزة إلكترونية إضافية عددها (٢٥) لغرض إنجاح هذه الخدمة والإسراع في إنجاز المعاملات خدمة للمواطنين".