"لا غرابة من أزمة الكَاز".. سيطرة التاجي توقف عشرات صهاريج الوقود وتسحب هواتف السائقين (فيديو)

واظهر مقطع اطلعت عليه نيوز، عشرات الصهاريج المتوقفة على الطريق في سيطرة مما تسبب بتوقف الشارع بالكامل دون معرفة الاسباب.وفي تسجيل صوتي حصلت عليه نيوز، فإن احد سائقي الصهاريج وهو يتحدث في بصمة صوتية مع شخص اخر، فإن العناصر سحبوا مستمسكاتهم الثبوتية وهواتفهم النقالة، مما منعهم حتى من الاتصال على الخط الساخن، مما تسبب بتكدس الصهاريج المحملة بالمشتقات والقادمة من الصمود في .وتقول مصادر للسومرية نيوز، ان هذه الممارسات هي احد اسباب تأخر وصول وقود الكَاز الى المحطات مما يتسبب بظهور ازمة كاز بين الحين والاخر.