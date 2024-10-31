التعليم تطلق مرحلة ملء البيانات المتعلقة بالتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

ودعت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، الراغبين بالتقديم إلى "تحميل التطبيق PEAS وإنشاء من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية واتمام عملية ملء البيانات الدراسية المتعلقة بنوع الدراسة والمصادقة عليها إلكترونيا".وتوضح أن "الطالب الذي تتوفر بياناته من خلال نظام القبول يمكنه مصادقة بياناته بنفسه وفي حال وجود أية مشكلة في البيانات فبالإمكان الحجز الإلكتروني لمراجعة دائرة الجامعي الأهلي أو إحدى الجامعات/ وحسب الرقعة الجغرافية المحددة".وتشير الوزارة إلى أن "المرحلة القادمة التي سيتم عنها تشمل تفعيل قنوات القبول وتسجيل خيارات الطالب الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة وضوابط القبول المعلنة بالدليل الارشادي للتقديم".