بغداد.. اغلاق مواقع لصهر المعادن واعتقال 3 مخالفين حرقوا النفايات بالطمر الصحي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وعلى ضوء المناشدات الواردة الى قيادتنا عبر الخط الساخن، تمكنت قطعاتنا الأمنية في (الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، لواء المغاوير قيادتنا) بالاشتراك مع مفارز من (وزارة البيئة، كوادر البلدية/قضاء الزوراء، مركز الشرطة، شرطة النجدة، قسم التجاوزات/قضاء ابي غريب) من غلق عدد من صهر المعادن "الكور" وازالة من النفايات التي تنبعث منها الروائح والغازات وتسبب بالتلوث البيئي".وأشارت الى انه "تم القبض على ثلاثة مخالفين أقدموا على حرق النفايات في الطمر الصحي وذلك ضمن مناطق (الباوية، حي دجلة، قرية الذهب الابيض/ابي غريب) بجانبي الكرخ والرصافة".ونوهت القيادة الى "الاخبار الفوري عن اي موقع يسبب ضرر بأمن وسلامة المواطنين".