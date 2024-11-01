نيوز – محلي

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح قروض تصل الى 20 مليون دينار للعاطلين عن العمل.

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم منح اكثر من 5 آلاف قرض للمسجلين المشمولين بقروض المبادرة منذ بدء عملية المنح في شهر الماضي".

وأضاف أن "مبادرة ريادة تهدف الى دعم القطاع الخاص بالطاقات الشبابية والموارد البشرية وتوفير فرص العمل"، الى ان "قروض المبادرة تصل الى 20 مليون دينار وفق ضوابط وشروط حددت سابقا".