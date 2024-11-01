معلومات جديدة عن المشهداني.. ماذا فعل معه صدام حسين؟

نيوز – سياسي

الكثير من وسائل الاعلام نشرت بعد وقت قليل من المشهداني رئيسا لمجلس النواب، تفاصيل عن مواليده وسيرته الذاتية.

الا ان الكثير تغاضى حول ما فعل معه رئيس النظام السابق حسين.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية واطلعت عليه نيوز، ان "رئيس النظام السابق حسين وجه بالقبض على المشهداني بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام، حيث اعتقل عام 1981 وتم سجنه".

وتابعت انه "في عام 2000 صدر حكم قضائي بسجن المشهداني لمدة 15 عاماً".