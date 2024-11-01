بغداد.. إصابة 5 اشخاص بعد انهيار منزل ومصرع صاحب دراجة إثر السرعة

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "4 عمال وصاحب اصيبوا نتيجة انهيار دار قيد الانشاء عليهم اثناء العمل ضمن منطقة الفورتات في بالعاصمة بغداد، لافتا الى ان قوة امنية وبرفقة الدفاع المدني تمكنت من اخراجهم ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".وفي سياق منفصل، أكد المصدر، مصرع صاحب دراجة نارية نتيجة تعرضه لحادث انقلاب دراجته بسبب السرعة ضمن منطقة النباعي في ناحية المشاهدة شمال .