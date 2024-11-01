الديوانية.. العثور على 13 قطعة أثرية في موقع "إيشان خالد"

وذكرت شرطة الديوانية في بيان ورد للسومرية نيوز انه بتوجيه مباشر من قبل شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح سلطان، شرعت مفارز قسم آثار وتراث الديوانية بمتابعة مدير القسم بتأمين الحماية للبعثة التنقيبية العراقية والتي تقوم بأعمال البحث والتنقيب في الموقع الاثري (ايشان خالد) وبعد عمليات البحث والتنقيب من قبل العاملين والمختصين تم العثور على من القطع الاثرية والبالغ عددها (13) قطعة تعود إلى عصور زمنية مختلفة.وأضاف انه تم تسليمها إلى دائرة مفتشية آثار وتراث محافظة الديوانية وفق والضوابط.