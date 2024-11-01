المسيرة الحمراء.. شباب العراق يساندون غزة ولبنان (فيديو)

انطلق المئات من شباب العراق، اليوم الجمعة، في مسيرة مؤيدة لغزة ولبنان في فلسطين بالعاصمة .

وانطلقت المسيرة لشباب العراق، عبر المئات من ومن مختلف محافظات البلاد في مسيرة مناصرة لغزة ولبنان في فلسطين بالعاصمة .