هل انتهت الحالة المطرية في العراق؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز أن "الطقس ليوم غد الاحد سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في المنطقة الشمالية وحدوث عواصف رعدية فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين والجنوبية وسيكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

واشار، الى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم اجزاء البلاد".

وتابع أن "الحالة المتوقعة للبلاد ليوم الاربعاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".