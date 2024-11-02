غيمة سوداء تقتحم سماء صلاح الدين وتحول نهارها الى ليل (صورة)

وأظهرت الصورة الملتقطة في سامراء قرب جامع الرزاق، لون أسود قاتم يلوح في الأفق وهو عبارة سحابة محملة بالأمطار وباتجاهها الى مناطق الدين، في وقت توقعت فيه هيئة الأنواء هطول أمطار غزيرة على خلال الساعات المقبلة.أدناه الصورة: