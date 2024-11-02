صدمة تضرب سكان مجمع سكني في البصرة.. ماذا يحصل؟

نيوز – محلي

نظم العشرات من سكان مجمع الامل السكني في البصرة، وقفة احتجاجية على قوائم جباية المرتفعة.

وقال مراسل نيوز، ان "العشرات من سكان مجمع الامل السكني المجاور للمدينة الرياضية في البصرة، نظموا اليوم، وقفة احتجاجية امام بوابة المجمع لمطالبة وزارة بالتدخل وإيقاف قوائم الجباية المرتفعة".

وأضاف ان "تلك القوائم تجاوزت الـ600 الف دينار لكل شهرين، للمنزل الواحد"، الى ان "هذه الأسعار كانت مفاجئة ومن دون سابق انذار".

فيما ذكر احد منظمي الاحتجاج ان "رواتب اغلب الساكنين محدودة وهم متقاعدين وغير قادرين على دفع هذه المبالغ"، متسائلا "لماذا ترد الينا هكذا قوائم وفي مناطق أخرى الأسعار اقل؟".