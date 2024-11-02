التخطيط توضح حقيقة وجود اسم "إسرائيل" في استمارة التعداد السكاني

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ما جرى تداوله في بعض التواصل الاجتماعي هو كلام عار عن تماما، والهدف منه التشويش على مشروع التعداد، بعد ان نجحت الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط وجميع الجهات الساندة لها من اكمال جميع المتطلبات والمراحل لتنفيذ التعداد السكاني، الذي يمثل مشروعا مهما لبناء مستقبل العراق، موضحة ان الوارد ذكرها في استمارة التعداد جاءت وفقا لدليل الامم المتحدة، الا ان هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لم تدرج اسم (اسرائيل) ضمن قائمة المعتمدة، وكما موضح في الفيديو المرفق.واكدت وزارة التخطيط في بيانها، انها ماضية في اجراءاتها لأجراء التعداد في موعده المقررة، بعد ان تم توفير جميع المتطلبات البشرية والمادية، والفنية والتقنية، واستكمال جميع المراحل، داعية المواطنين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى التشويش على اذهان الناس، بغية افشال مشروع التعداد.