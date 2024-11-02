حادث "مرعب" في البصرة.. هذه حصيلة الضحايا

وقال مراسلنا، إن حادث مرور وقع على طريق سفوان - قرب معمل الثلج بين عجلتين نوع تريلة واخرى باص.وبين، أن الحادث أسفر عن شخص وإصابة 6 آخرين بينهم بحالة خطرة.