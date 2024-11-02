مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر جمادى الأولى

حدد المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، اليوم السبت، غرة شهر جمادى الاولى.

وقال مكتبُ في بيان ورد لـ نيوز، إن "يوم غدٍ الأحد هو المكمّل لشهر الآخر، ويوم الاثنين الموافق (11/4/ 2024 م) هو من شهر جمادى الأولى لعام 1446 للهجرة".