تلكؤ المشاريع وغرق الشوارع.. الوجه الآخر للفساد في الأنبار

وفي الآونة الأخيرة، تفاقمت هذه الأوضاع بسبب الأمطار الغزيرة التي كشفت عن ضعف البنية التحتية في المحافظة، حيث غمرت مياه الأمطار شوارع العديد من المدن وتسببت في مشاكل كبيرة للسكان.1. مشاكل البنية التحتية فيوتُعاني محافظة من ضعف في البنية التحتية، خاصة في شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها إلى غمر الشوارع والمنازل، ما جعل من الصعب على السكان التنقل داخل مدنهم. وتفتقر العديد من المناطق في إلى شبكات تصريف حديثة، وتُعتبر بعض الأنظمة الموجودة قديمة وتحتاج إلى صيانة مستمرة، لكن ضعف التمويل وتجاهل بعض المسؤولين يعوق هذه الصيانة.2. تلكؤ المشاريع التنمويةوتشهد تلكؤًا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تم تخصيصها لتحسين البنية التحتية والخدمات في . هناك تقارير تفيد بتوقف عدد من المشاريع، مثل مشاريع بناء المدارس والمستشفيات وتطوير الطرق، بسبب مشاكل تتعلق بتخصيص الأموال أو بسبب الفساد الإداري. هذه المشاريع توقفت رغم أن الميزانيات قد تم تخصيصها من قبل الحكومة، ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن يتحمل مسؤولية توقف المشاريع.3. الفساد الإداري والماليويتهم الكثير من المواطنين وبعض المسؤولين المحليين جهات معينة بالتلاعب بالأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية والتنمية في . ووفقًا لبعض التقارير، فإن الفساد الإداري يطال عدة مستويات في المحافظة، حيث تم تسجيل تجاوزات في العقود والمناقصات، وتخصيص الأموال لأعمال غير ضرورية، وتأخير تنفيذ مشاريع حيوية.ويُعتقد أن هذه التجاوزات هي أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الخدمات والبنية التحتية.4. تأثير الفساد على حياة المواطنينإنّ الفساد والتلكؤ في تنفيذ المشاريع لا يُؤثِّر فقط على التنمية، بل يمتد ليؤثر على حياة المواطنين اليومية. ففي الأنبار، يضطر المواطنون للتعامل مع غرق شوارعهم وتلف ممتلكاتهم الخاصة بسبب الأمطار، ما يزيد من معاناتهم.كما يؤثر غياب الخدمات الأساسية، مثل الصرف الصحي المناسب والطرق الجيدة، على فرص العمل والتنقل والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.5. محاولات الإصلاح ومعالجة الفسادوهناك دعوات متزايدة من المجتمع المحلي وبعض المسؤولين لإجراء تحقيقات واسعة للكشف عن الفساد وإعادة تفعيل المشاريع المتلكئة.وقد طالبت بعض الجهات بتدخل الحكومة المركزية وإرسال لجان مختصة للتحقيق في ملفات المشاريع وتحديد المسؤولين عن تأخيرها. ومع ذلك، يشير البعض إلى أن الإجراءات الرقابية قد لا تكون كافية إذا لم تكن هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد وإصلاح البنية التحتية.6. توصيات لتحسين الوضع-تعزيز الرقابة: يجب تكثيف الرقابة على المشاريع، والتأكد من أن الأموال تُنفق بشكل صحيح ووفق الأولويات.-تحديث البنية التحتية: يتعين على الحكومة المحلية تحديث أنظمة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.-إشراك المجتمع المحلي: إشراك المجتمع المحلي في مراقبة تنفيذ المشاريع يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن الفساد.-معالجة الفساد بجدية: اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد الإداري والمالي عبر توجيه التحقيقات إلى الملفات المشتبه بها ومحاسبة المتورطين.وتعتبر قضية الفساد وتلكؤ المشاريع في إحدى القضايا الحساسة التي تحتاج إلى تدخل جاد من الحكومة العراقية لمعالجة الأسباب الجذرية وتطوير البنية التحتية.