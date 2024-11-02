بينهم متهم "بالنصب والاحتيال".. تلقي القبض على 16 متهماً في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز والاستقرار وبهدف ملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين (الثانية، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية ومن خلال اجراء الممارسات الأمنية، من اعتقال 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم "بالنصب والاحتيال" واخرين أطراف مشاجرات مسلحة".وأضافت، أنه "تم ضبط عدد من الاسلحة والأعتدة الغير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الكاظمية، الشعلة، الطوبجي، المنصور، سبع البور، الحرية، سوق مريدي، مسقط، الشعب، الراشدية، الحميدية، البنوك) بجانبي الكرخ والرصافة"، مشيرة الى انه "تم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".