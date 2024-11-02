ثلاث إصابات بتسرب "الكلور" داخل مشروع شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة ثلاثة اشخاص بتسرب "الكلور" داخل مشروع في الطارمية شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "ثلاثة اشخاص اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تسرب ماء الكلور اثناء العمل داخل مشروع ماء الكلور في الطارمية".

وأضاف أنه "تم نقلهم الى المستشفى"، الى "تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على التسرب".