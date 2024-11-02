محافظات عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس والجامعات غداً

قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم غد الأحد.





واستثنى البيان "الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث"، لافتا الى الى أن "محافظ وجه كذلك بتعطيل الدوام في الجامعات الحكومية والاهلية والمعاهد والكليات حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء".



الى ذلك، وجه محافظ بتعطيل دوام طلبة المدارس والجامعات ليوم غد الاحد باستثناء الامتحانات الوزارية.



وقالت المحافظة، "وجه محافظ عدنان محمد عباس الشمري بتعطيل الدوام لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري ) ليوم الاحد٢٠٢٤/١١/٣ بسبب سوء الاحوال الجوية". وقالت محافظة في بيان، "بناءً على تقارير الانواء ومع غزارة هطول الامطار في عموم محافظة كركوك، وجه المحافظ ريبوار طه مصطفى المديرية العامة لتربية بتعطيل الدوام غداً الاحد في عموم مدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية".واستثنى البيان "الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث"، لافتا الى الى أن "محافظ وجه كذلك بتعطيل الدوام في الجامعات الحكومية والاهلية والمعاهد والكليات حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء".الى ذلك، وجه محافظ بتعطيل دوام طلبة المدارس والجامعات ليوم غد الاحد باستثناء الامتحانات الوزارية.وقالت المحافظة، "وجه محافظ عدنان محمد عباس الشمري بتعطيل الدوام لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري ) ليوم الاحد٢٠٢٤/١١/٣ بسبب سوء الاحوال الجوية".

بدورها، قررت محافظة الدين تعطيل الدوام ليوم الأحد لكافة المدارس والجامعات والمعاهد في .

وقالت المحافظة، في بيان "إشارة إلى تقرير الحالة الصادر عن دائرة أنواء الدين والمعروض أمام أنظار المحافظ، وبناءً على تقديرات المتنبئ الجوي، وجّه السيد المحافظ بتعطيل الدوام ليوم الأحد الموافق 2024/11/3 لكافة المدارس والجامعات والمعاهد في حفاظاً على سلامة والمعلمين".

واستثنى البيان من هذا القرار "المراكز الامتحانية لطلبة الدراسة الإعدادية، حيث ستستمر هذه المراكز في أداء امتحانات الدور الثالث".



وفي الأنبار، وجه المحافظ محمد نوري الدليمي بـ"تعطيل الدوام يوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية والدوائر الخدمية؛ بسبب غزارة الأمطار".

وقررت كذلك محافظة نينوى، تعطيل الدوام ليوم غدٍ الاحد لطلبة المدارس باستثناء المشمولين بالامتحانات الوزارية.