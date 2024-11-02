أمانة بغداد تعلن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار في أغلب مناطق .









وأضاف البيان أن "أمين وجه جميع ملاكات ودوائر امانة بتفعيل خطة والاستنفار التام قبل بدء الشدة المطرية مع التواجد الميداني للوكلاء والمديرين العامين للاشراف الميداني على خطة التصريف". وقالت الأمانة في بيان، إنه "تم السيطرة على تصريف مياه الامطار في اغلب مناطق بعد شدة مطرية شهدتها بوقت قصير يوم امس بلغت نسبتها (37 ‎%‎) بالمئة".وأضاف البيان أن "أمين وجه جميع ملاكات ودوائر امانة بتفعيل خطة والاستنفار التام قبل بدء الشدة المطرية مع التواجد الميداني للوكلاء والمديرين العامين للاشراف الميداني على خطة التصريف".

ولفت البيان الى أن "اغلب السكنية والشوارع الرئيسة بمدينة تم تصفيرها بشكل تام منذ يوم امس بعد هطول الامطار بعدة ساعات"، مستدركا "الا ان هناك بعض الشوارع تأخرت فيها عملية سحب المياه ومنها ضمن قاطع بلديتي الغدير ومركز التي انجز تصفيرها هذا اليوم بسبب تعرض محطات المجاري لتوقف مفاجيء في الطاقة الكهربائية".



وأشار الى "تعرض محطات التصريف لتوقف الطاقة الكهربائية بسبب موجة الامطار يؤدي لخسارتها لنصف طاقتها الاستيعابية لاعتمادها على المولدات التي لا تسمح بتشغيلها بكامل طاقتها ما يؤثر على عملية سرعة سحب المياه وتجمعها لساعات اخرى في بعض الازقة والشوارع".



وتابع أنه "من خلال غرفة العمليات المشتركة، ابدت فرق وزارة الكهرباء المساعدة الكاملة لامانة وقامت باعادة العمل بعدد من الخطوط الكهربائية التي تغذي محطات التصريف".



وأردف أن "أمين وجه بالاستمرار بتفعيل خطة الطواريء والاستعداد التام للدخول لحالة الانذار القصوى واستنفار جميع جهود دوائر الامانة للاسراع بسحب وتصريف مياه الامطار للموجات المطرية المقبلة".