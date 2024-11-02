توجيه حكومي يخص متضرري السيول والأمطار في العراق

وجه محمد شياع السوداني، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي .

وقال السوداني في بيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق".

وشمل التوجيه أيضا "التنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية، وتقديم كلّ المساعدة والعون اللازمينِ للأهالي بالسرعة المطلوبة".

ويشهد منذ أيام موجة أمطار غزيرة تركزت وشمالي البلاد.