النجف تبعد 34 مخالفاً لشروط الإقامة

وقال اعلام القيادة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات وبمتابعة من قبل شرطة علاء جابر هاشم، ابعد قسم الاقامة التابع الى مديرية الاحوال في 34 مخالفا لشروط الإقامة".

ونقل البيان عن مدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة غزوان كريم، قوله "تم ابعاد 34 مخالفا لشروط الاقامة وفق المادة 41 من قانون اقامة الاجانب المرقم 76 لسنة 2017"، مؤكدا أن "المديرية مستمرة في ملاحقة المخالفين الشروط الإقامة".