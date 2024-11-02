في العراق.. إجراءات تخص متضرري السيول والأمطار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن إجراءات تخص متضرري السيول والأمطار في .

وقالت القيادة في بيان، "بناء على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب وبالتنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل المساعدة والعون اللازمين للأهالي بالسرعة المطلوبة، فقد شرعت قيادة العمليات المشتركة بجملة من الإجراءات".

وشملت الإجراءات "فتح مقرات مسيطرة لقيادات العمليات وقيادات شرطة المحافظات غير المرتبطة بقيادة عمليات للتنسيق مع ومديريات البلديات والطرق والجسور في المحافظة، وتحشيد جميع الجهود والكوادر الخدمية والهندسية لاغاثة القرى والممتلكات العامة والخاصة المتضررة من جراء السيول والامطار".

كما تضمنت "اعداد الخطط السريعة الخاصة بالاخلاء والانقاذ وفتح الطرق وتحديد الطرق البديلة، والتنسيق مع دوائر وزارات (النفط - الكهرباء - الاعمار والإسكان- الموارد المائية - مديريات الطرق والجسور- الدفاع المدني) وجميع الدوائر ذات العلاقة حول اتخاذ الاجراءات للحفاظ على البنى التحتية والتقليل من الاضرار الناجمة من الفيضانات والسيول وتصريف مياه الامطار".

وشملت الإجراءات كذلك "اجراء عمليات الاخلاء الفوري للعوائل المتضررة باستخدام جميع الوسائل المتيسرة كأسبقية اولى في حالات حدوث السيول والفيضانات، وتهيئة كل معدات الجهد الهندسي اللازم (المعدات الهندسية) وانفتاحها بالمواقع التي تشهد هطول امطار غزيرة وفيها سيول تؤثر على البنية التحتية والمواطنين والقطعات".

ولفت البيان الى أن الاجراءات تضمنت "متابعة المواقع والنقاط والابنية البعيدة والواقعة على خط السيول واجراء اللازم بصددها، وحماية ملاجئ الاعتدة والمشاجب والمستودعات والمواقع الحيوية من الفيضانات، وتحديد حركة العجلات المدنية والعسكرية في الوديان والمناطق التي تشهد سيول شديدة وعالية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي .