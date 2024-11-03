محافظة عراقية تعلن حالة الطوارئ بسبب السيول والأمطار الغزيرة – عاجل

وقال محافظ الدين في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أعلن محافظ الدين حالة الطوارئ في بسبب موجات السيول والأمطار التي أثّرت على العديد من المناطق، ووجّه جميع الأجهزة والدوائر الخدمية في للاستجابة الفورية وتقديم كافة أشكال الدعم والإغاثة للمتضررين، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، وبمشاركة التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية".وأضاف المكتب، أن "هذا التحرك يأتي بهدف توفير المساعدة اللازمة للأهالي والتخفيف من الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار، وضمان السلامة العامة".