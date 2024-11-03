طقس الأحد.. تحسن في بغداد واستمرار الأمطار بثلاث محافظات

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "الطقس صباح الاحد في يتحسن، أما بالنسبة للمحافظات ( ، واسط ، ميسان) ستشهد تواصل تساقط الامطار عليها نهار الاحد وتكون الامطار متوسطة الشدة".وأضافت الهيئة، "اما المحافظات الشمالية فإنها ستشهد استمرار الامطار وبشدة متوسطة الى غزيرة".