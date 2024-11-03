أمانة بغداد تعلن استنفار طاقتها القصوى لسحب مياه الأمطار

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في حديث لـ نيوز، إن "الأمانة استنفرت اليوم كافة جهودها وتشغيل المحطات بالطاقة القصوى في المحطات الحاكمة والكبيرة وتفعيل خطوط الطوارئ".وأضاف الجنديل، أن "الخطة الحالية لكوادر الأمانة هي سحب مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والازقة الممتلئة بالمياه والعمل على تصريفها في أسرع وقت ممكن".وشهدت وعدد من المحافظات ليلة أمس وفجر اليوم الاحد، هطول أمطار غزيرة أدت الى امتلاء بعض الشوارع والأزقة بالمياه.