إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تأخير إطلاق الرواتب يعود الى مصادفة اليوم والثاني من الشهر نهاية الأسبوع.ودعت في بيانها، لمتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في والمحافظات لتسلم رواتبهم.