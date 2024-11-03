العدل تعلن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم في جميع اقسام دائرة الإصلاح العراقية في والمحافظات خلال الفترة من 1 تشرين ولغاية 31 تشرين من العام الجاري، بلغ (733) نزيلا ونزيلة".وأضافت الوزارة، أن "النزلاء تم اطلاق سراحهم بقرارات تمييزية، او انتهاء مدة محكوميتهم، او بالإفراج لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية على ذلك".