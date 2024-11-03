الامطار الأخيرة تحقق "رية أولى كاملة" لمحصولي الحنطة والشعير

وقال الوزير في بيان ورد لـ نيوز، إن "الامطار والسيول التي سقطت في المنطقة سيتم الاستفادة منها بتعزيز نهر الفرات، اما الامطار التي سقطت في شمال وشرق البلاد ستسهم برفد نهر دجلة وتفرعاته بالمياه اضافةً الى توجيه ما يسقط من أمطار في المناطق الواقعة مقدم السدود الى خزانات السدود لبناء خزين مائي لمواجهة احتياجاتنا في فصل الصيف المقبل.وأضاف انه "سيتم توجيه جزء من هذه المياه باتجاه الاهوار والشرقية التي عانت خلال العامين الماضيين من الجفاف"، الى ان "موجة الامطار لها اثر ايجابي على الخزين المائي والاهوار والخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي".