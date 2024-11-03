الدفاع المدني تصدر جملة توجيهات وتوصيات خاصة بالأمطار

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، أنه أصدرت "توجيهات وتوصيات تتعلق بالأمطار وما قد يترتب عليها من سيول وفيضانات، وهي كالآتي:1- لا داعي للهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح سيساعدك على تقليل مخاطر الفيضانات.2- خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، يُنصح بمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات طوال فصل الشتاء.3- قم بتجميع جميع مستنداتك الرسمية والوثائق الهامة في حقيبة مخصصة واحتفظ بها في متناول اليد، تحسباً لاقتراب حدوث الفيضان بشكل مؤكد.4- في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل كافة الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة.5- إذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل كافة المؤن والاحتياجات إليه.6- تأكد من وجود مخزون كافٍ من المياه الصافية الصالحة للشرب لاستخدامها أثناء فترة الفيضانات، تحسباً لتلوث مياه الشرب.7- يُنصح بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات.8- يُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية.9- تجنب الفوضى واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث أن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك.10- يُوصى بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف.11- عند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات مما يؤدي إلى صعوبة الخروج.12- ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك قد يعرضك للخطر ويسبب سقوطك في المياه مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة.13- يرجى الاتصال على الفور برقم إدارة الدفاع المدني (115)، وهو رقم مجاني متاح من جميع الشبكات. احفظ هذا الرقم جيداً للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع".