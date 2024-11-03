الدفاع المدني تصدر جملة توجيهات وتوصيات خاصة بالأمطار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. اختفاء شوارع في المنصور بعد الأمطار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505227-638662341280760617.jpg
الدفاع المدني تصدر جملة توجيهات وتوصيات خاصة بالأمطار
محليات
2024-11-03 | 07:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,425 مشاهدة
أصدرت
مديرية الدفاع
المدني، اليوم الأحد،
جملة
توجيهات وتوصيات خاصة بالأمطار والسيول والفيضانات.
وذكر بيان للمديرية ورد لـ
السومرية
نيوز، أنه أصدرت "توجيهات وتوصيات تتعلق بالأمطار وما قد يترتب عليها من سيول وفيضانات، وهي كالآتي:
1- لا داعي للهلع أو الخوف، فالتصرف بهدوء وبشكل صحيح سيساعدك على تقليل مخاطر الفيضانات.
2- خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، يُنصح بمتابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للاطلاع على تفاصيل الأحوال الجوية، كما يُفضل البقاء على دراية بالتوقعات
الجوية
طوال فصل الشتاء.
3- قم بتجميع جميع مستنداتك الرسمية والوثائق الهامة في حقيبة مخصصة واحتفظ بها في متناول اليد، تحسباً لاقتراب حدوث الفيضان بشكل مؤكد.
4- في حالة ملاحظة تسرب المياه بسبب الفيضان إلى داخل المنزل، يُرجى إيقاف تشغيل كافة الأجهزة الكهربائية وفصلها عن مصادر الطاقة.
5- إذا كان لديك طابق ثانٍ في المنزل، يُستحسن الانتقال إليه بشرط التأكد من أن مستوى المياه الناتج عن الفيضانات لن يؤثر عليه، مع ضرورة نقل كافة المؤن والاحتياجات إليه.
6- تأكد من وجود مخزون كافٍ من المياه الصافية الصالحة للشرب لاستخدامها أثناء فترة الفيضانات، تحسباً لتلوث مياه الشرب.
7- يُنصح بمراقبة الأطفال بدقة لتفادي وقوعهم في مخاطر غرق محتملة نتيجة عدم إدراكهم لمستويات مياه الفيضانات.
8- يُستحسن مغادرة المنزل والانتقال إلى المواقع الآمنة التي تحددها الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني أو الجهات الأمنية.
9- تجنب الفوضى واستمع بعناية إلى التعليمات المقدمة من الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضانات، حيث أن جميعهم يسعون إلى ضمان سلامتك.
10- يُوصى بوضع علامات قياسية على أسيجة المنزل أو جدرانه باستخدام الطلاء، بحيث تتراوح من ارتفاع (30) سم إلى (60) سم. وعند ارتفاع المياه بسرعة فوق هذه المستويات، ينبغي مغادرة المنزل والانتقال إلى مكان آمن، ويفضل اختيار المناطق النائية والقرى والأرياف.
11- عند الخروج باستخدام السيارة، يجب تجنب القيادة في اتجاه تدفق المياه، وينبغي أن تكون المغادرة في الاتجاه المعاكس لجريان الماء، وذلك لتفادي ارتفاع مستوى المياه بشكل سريع حول العجلات مما يؤدي إلى صعوبة الخروج.
12- ينبغي عدم الاقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول، حيث إن ذلك قد يعرضك للخطر ويسبب سقوطك في المياه مما يصعب إنقاذك في تلك الحالة.
13- يرجى الاتصال على الفور برقم إدارة الدفاع المدني (115)، وهو رقم مجاني متاح من جميع الشبكات. احفظ هذا الرقم جيداً للإبلاغ عن أي مخاطر تتعلق بالفيضانات التي قد تتعرض لها بشكل غير متوقع".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
حريق في مستشفى وسط بغداد والدفاع المدني يخلي المرضى
11:51 | 2024-10-20
استعدادا للطوارئ.. الدفاع المدني ينفذ تدريبات مكثفة
02:22 | 2024-10-12
حريق داخل حضانة أطفال والدفاع المدني تتدخل
08:30 | 2024-10-11
في بغداد.. اجتماع أمني يخص الدفاع المدني
14:37 | 2024-10-06
الدفاع
المدني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظات عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس والجامعات غداً
محليات
40.32%
15:15 | 2024-11-02
محافظات عراقية تقرر تعطيل دوام المدارس والجامعات غداً
15:15 | 2024-11-02
نداء لفئة من العراقيين.. استعدوا لفجر الأحد؟
محليات
38.03%
01:44 | 2024-11-02
نداء لفئة من العراقيين.. استعدوا لفجر الأحد؟
01:44 | 2024-11-02
ما حقيقة انفجار هاتف قرب ضريح الامام علي (ع)
أمن
11.16%
11:40 | 2024-11-01
ما حقيقة انفجار هاتف قرب ضريح الامام علي (ع)
11:40 | 2024-11-01
مديريات التربية في بغداد تعطل الدوام الأحد
محليات
10.49%
15:55 | 2024-11-02
مديريات التربية في بغداد تعطل الدوام الأحد
15:55 | 2024-11-02
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
14:30 | 2024-10-31
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
14:30 | 2024-10-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
Morning Live
الذكاء الاصطناعي - مخاطره وفوائده - حلقة ١٤٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-03
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - الحلقة ١٤٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-03
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
عشرين
الرد الاير!ني على اسرائيل واحتمالة تدخل الفصائل العراقية - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-02
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
رحال
الشرقاط، احد اجمل اقضية محافظة صلاح الدين - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
العراق في دقيقة
02-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-02
لقطات
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
لقطات
الشتاء يطرق الأبواب ويثير قلق الواسطيين | تقارير اخبارية
03:26 | 2024-11-02
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-02
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
Biotic
مخاطر إهمال الفحوصات الدورية و العلاج الطبيعي - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
14:30 | 2024-11-01
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-31
اخترنا لك
السوداني يوافق على إطلاق مبادرة تخص الذكاء الاصطناعي
10:46 | 2024-11-03
هل سيتم الإعلان مجددا عن عطلة ليوم غد الاثنين؟
10:22 | 2024-11-03
قرار يخص المتعينين الجدد
09:53 | 2024-11-03
بالصور.. جانب من معاناة أهالي صلاح الدين بعد موجة الامطار
09:45 | 2024-11-03
مع اول الغيث.. شوارع المنصور تختفي (فيديو)
09:32 | 2024-11-03
مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مهلة الطعون على انتخابات برلمان كردستان
09:30 | 2024-11-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.